Алън Айвърсън критикува суперотборите в НБА

Легендарният реализатор и идол за милиони Алън Айвърсън направи много точно изказване по темата за суперотборите, каквито свикнахме да гледаме в последните години. “Отговора” не е никак доволен от трансферите на доказани звезди в по-силни отбори с цел досег до титла.

Allen Iverson said he never wanted to form a superteam, because it would have been ”too easy” for him



"I’m playing with four other pros, man. That is a super team."



( @fatjoe ) pic.twitter.com/kKicK9ns8N