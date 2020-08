Лого Лилард (видео)

154 точки - толкова наниза Деймиън Лилард в последните си три мача за Портланд, извеждайки своя тим до три поредни победи - над Филаделфия, Далас и Бруклин. Плеймейкърът демонстрира феноменална форма след подновяването на сезона и безспорно бе основната причина Блейзърс да намерят място в плей-ин турнира за участие в плейофите.

