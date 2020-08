Джордан Хендерсън е Играч на сезона в Ливърпул

През миналия месец Хендерсън взе първото от поредицата индивидуални отличия, след като бе избран за №1 от Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол. Капитанът на "червените" е и сред номинираните за Най-добър футболист на Премиър лийг, като е много вероятно да спечели и тази класация.

По-рано днес Трент Александър-Арнолд бе избран за Най-добър млад футболист във Висшата лига.

BRILLIANT, SKIPPER! @JHenderson has been named our @StanChart Player of the Season for 2019/20