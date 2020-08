НБА 17 години в Лигата: ЛеБрон продължава да "троши" рекорди 14 август 2020 | 15:16 Прочетена 534 0



ЛеБрон Джеймс все още няма намерение да дава индикации за потенциален завършек на великата си кариера. 35-годишният лидер на Лос Анджелис Лейкърс записа “дабъл-дабъл” сезон от средно по 25.3 точки и 10.2 асистенции на мач, като влезе в рекордите на Лигата за пореден път. Year 17 and doing things he's never done before pic.twitter.com/VroVnRsEd6 — ESPN (@espn) August 13, 2020 Джеймс за пръв път в кариерата си поведе класацията за най-много асистенции средно на мач за сезона със своите 10.2 (личен рекорд), а също така се превърна в единственият играч в историята, който регистрира средно по 25.0+ точки и 10.0+ асистенции на възраст над 30 години. Краля е и най-възрастният водач по асистенции в НБА за един сезон. Year 17 and league assist leader for the first time @KingJames pic.twitter.com/tC9nq4WoUE — Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2020 И не само това. Това е 17-ият пореден сезон на ЛеБрон, в който вкарва поне 1,500 точки. По този начин той се изравнява с легендата Карийм Абдул-Джабар, който също има 17 поредни кампании с поне 1,500 реализирани точки. Отборът му пък завърши под №1 в Западната конферения с баланс 52-19 и вече чака победителя от серията между Портланд Трейл Блейзърс и Мемфис Гризлис, за да започне пътешествието си към титлата. 0



