"Крусибъл" зове: Селби с крехък аванс пред Рони преди последната сесия

Трикратният световен шампион Марк Селби води с 13:11 на голямата снукър звезда Рони О’Съливан след третата (предпоследна) сесия от титаничния им полуфинален сблъсък на Световното първенство в “Крусибъл”. END OF SESSION



It looked destined to go 14-9 at one stage, but Ronnie O’Sullivan has taken the last two frames to draw the session four apiece and trail Mark Selby 13-11 heading into tonight!



Game very much back on #ilovesnooker pic.twitter.com/kkeS1VHIzJ — Live Snooker (@Livesnooker) August 14, 2020 С изключение на първия сегмент от сблъсъка им, в който Ракетата поведе с 5:3, Веселяка от Лестър има инициативата край зеленото сукно. Някои специалисти дори разсъждаваха, че Селби можеше да изгради по-солиден аванс преди заключителната сесия от 21 часа тази вечер. End of Session One

Ronnie O'Sullivan 5-3 Mark Selby



End of Session Two

Ronnie O'Sullivan 7-9 Mark Selby



End of Session Three

Ronnie O'Sullivan 11-13 Mark Selby



It’s all to play for in this World Championship semi-final going into tonight’s final session. pic.twitter.com/k9kJHRgm0A — GrosvenorSport (@GrosvenorSport) August 14, 2020 При всички положения феновете имат основание да очакват забележителен завършек на “финала преди финала”, в който все още не сме видели сенчъри брейк. Накрая изглеждаше сякаш Селби със сигурност ще поведе с 14:9, но О’Съливан се постара да спечели последните два фрейма, за да си даде възможност за късна атака вечерта.



Досега и двамата майстори на щеката имат на сметката си доста нехарактерни пропуски, а от дълго разстояние Рони определено не е впечатляващ. Това направи задачата на Селби малко по-лесна, а и няколко кика също наклониха везните в полза на Веселяка от Лестър. Личи си, че нервното напрежение играе голяма роля във всяко едно отиграване до момента в сблъсъка и затова още нямаме сенчъри брейк. Селби бе на само един удар от това да поведе с 14:9, но вместо това резултатът е доста по-благоприятен за Ракетата, въпреки че той все още не провежда двубоя по желания от него начин.

