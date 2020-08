НБА Великата серия на "шпорите" приключи 14 август 2020 | 14:24 Прочетена 117 0



За първи път от цели 22 сезона насам отборът на Сан Антонио Спърс няма да вземе участие в плейофната фаза на НБА. Елиминацията на "шпорите" дойде снощи след победите на Мемфис и Финикс, които официално сложиха край на великолепната серия на легендарния старши треньор Грег Попович и компания. Spurs miss the playoffs for the first time since 1997 pic.twitter.com/S9NurRiJFj — Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2020 Спърс пропуснаха плейофите за последно през сезон 1996/97, когато Попович застана начело на тима за пръв път като временен наставник. Оттогава досега тексасци бяха неизменен участник в заключителната фаза на сезона. The Spurs' 22-season playoff streak is officially over ...



• Tied for longest playoff streak in NBA history

• 170 playoff wins (most during streak)

• 1,228 regular season wins (most during streak)

• 5 NBA Championships (tied for most during streak)



The end of an era pic.twitter.com/Xn5GozaVqU — SportsCenter (@SportsCenter) August 13, 2020 Сан Антонио спечели пет титли в 22-та си поредни сезона в плейофите - 1999-a, 2003-a, 2005-a, 2007-a и 2014-а. Впечатляващата серия от участия в последователни сезони на “шпорите” все пак не е еднолично на първо място в историята на НБА. Другият отбор, който може да се похвали с 22 поредни плейофни визити, е Филаделфия Севънти Сиксърс, които участват в плейофите между 1950-а и 1971-а като Сиракуза Нешънълс. 0



