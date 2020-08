Официално: Вилиан смени Челси с Арсенал

Информациите за заплатата на играча са доста противоречиви. По всяка вероятност базовото му възнаграждение ще бъде в размер на 100 000 паунда, но с всички бонуси сумата може да надхвърли 200 000.

"Вярвам, че Вилиан е играч, който може да направи разликата за нас. Следим ситуацията с него от два месеца. Имахме ясното намерение да се подсилим с атакуващ халф и крило, така че той е играч, който ни дава голяма вариативност", заяви мениджърът на отбора Микел Артета.

Вилиан, който през миналия сезон изигра 47 мача за Челси във всички турнири, ще играе с №12 за новия си отбор. Бразилецът записа общо 339 срещи с екипа на клуба от "Стамфорд Бридж", след като бе привлечен от Анжи Махачкала за 30 милиона паунда през 2013 година.

