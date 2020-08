Мемфис си свърши работата срещу Милуоки и достигна плей-ин турнира

Отборът на Мемфис Гризлис си спечели участие в плей-ин серията за място в плейофите. "Гризлитата" си свършиха работата срещу Милуоки и ги надиграха с крайното 119:106 (22:21, 38:29, 33:24, 26:32). С победата "гризлитата" си осигуриха деветата позиция в крайното класиране и ще срещнат Портланд Трейл Блейзърс в плей-ин турнира, започващ в събота. Тъй като е поставен с една позиция под опонента си, Мемфис ще трябва да спечели два поредни мача с Портланд, за да се класира за плейофите. Блейзърс се нуждаят от само една.

