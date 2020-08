НБА Лилард поведе Блейзърс към 8-ото място, пропуск на ЛъВърт разплака Финикс 14 август 2020 | 10:33 - Обновена Прочетена 401 0



Деймиън Лилард отбеляза 42 точки и направи 12 асистенции, а Портланд победи със 134:133 (31:31, 42:36, 24:37, 37:29) Бруклин, с което Блейзърс се класираха за плей-ин серията в Националната баскетболна асоциация. Портланд застана на осмото място на запад и в събота ще срещне деветия Мемфис за плейофна квота, а ако Гризлийс спечелят първата среща, серията ще продължи с последен мач в неделя. Dame: 42p/12a/3r/2s

CJ: 25p/7a/4r/3s/1b

Nurk: 22p/10r/3a/1s

Hassan: 16p/9r/2b/1a/1s

Gary: 16p/2s/1r/1a/1b

Melo: 9p/7r/1a/1s

Zach: 2p/6r

Mario: 2p/1r pic.twitter.com/vFbSSciVt3 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 14, 2020 Победителят от двубоя между Портланд и Мемфис ще играе в първия кръг на плейофите срещу Лос Анджелис Лейкърс. Портланд започна мача като осми в Западната конференция, но щеше да загуби мястото при загуба след победите на Мемфис и Финикс по-рано през деня. Лилард обаче не позволи това да се случи. След като вкара 51 и 61 точки в предните си два мача, той направи нов феноменален двубой и в атака, и в защита. Good things come to those who hustle @Dame_Lillard | #RipCity pic.twitter.com/wIt0BEsUOB — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 14, 2020 Плеймейкърът отне топка на Карис ЛъВърт и вкара за преднина от две точки само 1:12 минути преди финалната сирена, след което помогна за кош на Си Джей МакКълъм за 134:130. ЛъВърт върна Бруклин в мача с тройка и имаше шанс да обърне мача със сирената, но последната му стрелба се отби от ринга, пращайки Блейзърс напред и елиминирайки Финикс. The Western Conference Play-In is set, featuring the @memgrizz and @trailblazers, for Saturday at 2:30 PM ET on ABC!



If Memphis wins Saturday, then both teams will play on Sunday at 4:30 PM ET on ESPN to determine the final NBA Playoffs spot. #WholeNewGame pic.twitter.com/7k3gi8zDXb — NBA (@NBA) August 14, 2020 В крайна сметка ЛъВърт завърши с 37 точки за Нетс, а МакКълъм отбеляза 25 за Блейзърс. Селекцията на старши треньора Тери Стотс завърши сийдинг мачовете в НБА с баланс 6-2 и са на още една победа от плейофите.

