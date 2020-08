Моторни спортове Щофел Вандоорн донесе първа победа на Mercedes във финала на сезона във Формула Е 13 август 2020 | 21:15 Прочетена 93 0



Белгиецът Щофел Вандоорн записа своята първа победа във Формула Е по време на последния старт от шестия сезон в историята на изцяло електрическия шампионат. Със своя триумф бившият пилот на Макларън във Формула 1 донесе и първи успех за отбора на Mercedes в шампионата. А успехът на „Сребърните стрели“ бе пълен днес, тъй като втори в шестия старт в Берлин остана съотборникът на Вандоорн, Ник де Врийс. A DREAM COME TRUE! @svandoorne secures our first win in @FIAFormulaE as @nyckdevries rounds it off by making it a 1-2 victory! #wedrivethecity #ABBFormulaE #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/RrT6dZJ1Hw — Mercedes-Benz EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) August 13, 2020 Трети на летище „Темпелхоф“ днес завърши стартиралият втори Себастиен Буеми с Nissan, който през цялото състезание държеше зад себе си де Врийс. Това позволи на шампиона във Формула 2 за 2019 година да спести електроенергия, с която направи великолепна атака на спирането за седми завой три тура преди края и донесе двойния успех на Mercedes. HABEMUS VICE-CHAMPION!



With an astonishing 1-2 finish in Berlin, @MercedesEQFE driver @svandoorne has secured second in the drivers' championship. Congratulations!



Here's a look at the provisional race result from the season finale in Berlin: #ABBFormulaE #FormelE pic.twitter.com/vC9m1jGm4p — e-Formel.de (@eFORMELde) August 13, 2020 Благодарение на днешната си победа и записаната по-рано пол позиция, Вандоорн си осигури второто място в крайното класиране в пилотския шампионат, като остана на само една точка пред пилота на DS Techeetah Жан-Ерик Верн. Съотборникът на Верн, Антонио Феликс да Коща си осигури титлата още след неделния четвърти старт в немската столица. В отборния шампионат, след днешния двоен успех, Mercedes се изкачи до трето място, с изоставане от 20 точки спрямо втория Nissan, а на върха DS Techeetah си гарантира своята втора поредна титла още в неделя. Седмият сезон във Формула Е, който ще е и първи със статут на световен шампионат на Международната автомобилна федерация (ФИА) стартира в Сантяго, Чили на 16 януари следващата година. Снимки: FIA Formula E

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

