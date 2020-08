Хюстън без Уестбрук за началото на плейофите

Плейофите няма да започнат по желания начин за Хюстън. “Ракетите” ще трябва да се справят в първите няколко мача срещу Оклахома Сити Тъндър от първия кръг на плейофите без звездата си Ръсел Уестбрук, съобщи журналистът Джонатан Файгън. 31-годишният плеймейкър на тима се възстановява от разтежение на квадрицепса, а точна дата за завръщане все още не може да бъде определена.

Rockets expect Russell Westbrook to miss at least the start of the playoffs, source said. https://t.co/WrslB1EesE