Звезди на Байерн дариха пари на мемориала в Аушвиц-Биркенау

Социалната организация "Да изритаме короната", създадена от футболистите на Байерн (Мюнхен) Леон Горецка и Йошуа Кимих, направи дарение в подкрепа на мемориала в Аушвиц-Биркенау в Полша.

Музеят в бившия концлагер на нацистите в окупирана Полша, който стана международен символ на Холокоста, загуби всички постъпления при затварянето си заради пандемията от COVID-19. Дарението от 75 хиляди евро бе направено от фондацията, която е подкрепена от редица звезди в спорта.

We are all challenged to ensure that one of the darkest chapters in human history does not repeat itself. It is a matter close to our hearts to help ensure that the culture of remembrance is upheld even in the corona pandemic. @AuschwitzMuseum @WeKickCorona https://t.co/MLuTArpJOI