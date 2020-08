Пат Райли: Индивидуалните награди не струват нищо пред титлите

За легендата на НБА Пат Райли индивидуалните постижения нямат абсолютно никакво значение. Великият старши треньор и настоящ президент на Маями Хийт има цели 10 титли в кариерата си на личност в Лигата - по една като играч и асистент треньор, пет като наставник и три като президент. Именно трофеите са най-важното нещо в спорта според гениалния специалист.



“Може да си доминатор в индивидуален план, да печелиш реализаторски титли и MVP награди, но ако не си шампион, тогава не струваш”, заяви Райли.

Pat Riley says scoring titles and MVPs mean nothing if you’re not a champion pic.twitter.com/24uZfTNA7G