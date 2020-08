Клей Томпсън даде своята прогноза за плейофите в НБА

Звездата от отбора на Голдън Стейт Клей Томпсън заяви, че очаква Милуоки Бъкс и Лос Анджелис Клипърс да се срещнат на тазгодишните финали в НБА. Трикратният шампион с “войните” няма да вземе участие в заключителната фаза на сезона за пръв път от 7 години насам, след като отборът му завърши с най-лошия баланс в Лигата. Томпсън се доверява на Янис и компания, които според него ще спечелят с 4-3.

.@KlayThompson sits down to discuss every topic from his style evolution, his NBA championship pick to his favorite Tissot watches that he's rocking this year



(@TISSOT) #ThisIsYourTime pic.twitter.com/0j4D2vwYzp