Селтик привлече национал на Швейцария

Селтик привлече Албиан Аджети за 4.5 милиона лири от английския Уест Хам, съобщават британските медии. Договорът на швейцарския национал е за четири сезона. Нападателят изигра само 12 мача за лондончани през миналата кампания.

"Celtic are a perfect fit for me, I needed no convincing."



Watch Albian Ajeti's exclusive first @CelticTV interview as a Bhoy #WelcomeAjeti https://t.co/eUeEM5SNXg pic.twitter.com/UNhqELFYGE