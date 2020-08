Михайлов: Съкрушен съм! Боли ме жестоко, прекланям се пред теб!

View this post on Instagram

Благодарен съм, безкрайно съм благодарен, колкото и безкрайно съм съкрушен! Благодарен съм, че имахме толкова много споделено време, което бе безценно за мен, и съм съкрушен, че повече няма да споделим дори 1 секунда - още по-безценна! Ти се посвети на мен, а аз ще посветя на теб всеки следващ повод за гордост, всяка усмивка, всяка твоя сбъдната чрез мен мечта! Боли ме жестоко, че ни напусна така внезапно, но следата, която оставяш ще ни напомня до безкрайност колко неповторим бе Ти! Прекланям се пред теб, дядо и те обичам от цялата си душа!

