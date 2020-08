Други Вертонген на крачка от Бенфика 13 август 2020 | 13:44 - Обновена Прочетена 105 0



Вертонген напусна Тотнъм като свободен агент след края на кампанията във Висшата лига. Белгиецът игра за "шпорите" осем години, като записа над 300 мача и отбеляза 11 гола.



Jan Vertonghen to Benfica



Jan Vertonghen has completed his move to Benfica on a free transfer.

The former Tottenham defender has signed a 3 year deal with the Portuguese club. #Benfica pic.twitter.com/2USsUQhRHT — The Transfer Exchange Show (@TheTransferEx) August 13, 2020

Въпреки че се превърна в неделима част от историята на Тотнъм, трофейната суша го мъчи. Защитникът не успя да спечели нито една значима купа с "шпорите", като има два загубени финала.



Първото разочарование беше финалът на Купата на лигата през 2015 година, загубен от



ГЕОРГИ РАДУНЧЕВ Бившият защитник на Тотнъм Ян Вертонген днес ще премине медицински прегледи в португалския гранд Бенфика . Очаква се 33-годишният ветеран да подпише 3-годишен договор с "орлите".Вертонген напусна Тотнъм като свободен агент след края на кампанията във Висшата лига. Белгиецът игра за "шпорите" осем години, като записа над 300 мача и отбеляза 11 гола.Въпреки че се превърна в неделима част от историята на Тотнъм, трофейната суша го мъчи. Защитникът не успя да спечели нито една значима купа с "шпорите", като има два загубени финала.Първото разочарование беше финалът на Купата на лигата през 2015 година, загубен от Челси с 2:0. Вторият повод за сълзи беше провалената епопея в Шампионска лига през сезон 2018-19, когато Ливърпул победи Тотнъм с 2:0 в последния мач от надпреварата. С пристигането си в Бeнфика белгиецът ще се надява да запълни липсата на медали в биографията си.

