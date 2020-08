НБА Янис подобри легендарно постижение на Уилт Чембърлейн 13 август 2020 | 13:38 - Обновена Прочетена 438 0



копирано

Суперзвездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо завърши блестящата си кампания с рекорд. През настоящия сезон гръцкият национал регистрира коефициент на полезно действие (PER) от 31.91, което подобрява 57-годишното постижение на Уилт Чембърлейн - 31.82 през 1962/63. Giannis Antetokounmpo will finish this season with the highest PER (31.91) in NBA History pic.twitter.com/iBvpG7Px5Y — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 13, 2020 “Елените” имат още един оставащ мач от редовния сезон в “балона”, но Янис няма да вземе участие в него, тъй като НБА го наказа за една среща заради удара с глава срещу немското крило на Вашингтон Мориц Вагнер. Точно поради тази причина коефициентът му не може да претърпи промени. 25-годишният лидер на Бъкс приключи сезона с 29.5 точки, 13.6 борби и 5.6 асистенции и се е устремил към втори пореден MVP приз.



Ето как стои топ 10 на PER в историята на НБА:



1. Янис Адетокумбо - 31.91 2019/20

2. Уилт Чембърлейн - 31.82 1962/63

3. Уилт Чембърлейн - 31.74 1961/62

4. Майкъл Джордан - 31.71 1987/88

5. ЛеБрон Джеймс - 31.67 2008/09

6. Майкъл Джордан - 31.63 1990/91

7. Уилт Чембърлейн - 31.63 1963/64

8. ЛеБрон Джеймс - 31.59 2012/13

9. Стеф Къри - 31.46 2015/16

10. Майкъл Джордан 31.18 1989/90



Колаж: ClutchPoints 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 438

1