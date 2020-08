Избраха Гола на сезона в Премиър лийг

Нападателят на Тотнъм Хюн-Мин Сон спечели наградата за "Гол на сезона" във Висшата лига на Англия. Кореецът бе отличен за соловото си изпълнение срещу Бърнли, когато сам пробяга с топка в крака две трети от дължината на футболния терен, преминавайки през целия отбор на съперника, преди да матира вратаря на гостите Ник Поуп с плътен удар.

Във въпросния мач, който се игра на 7 декември миналата година в Лондон, Сон се разписа за 3:0 в 32-рата минута, а в крайна сметка Тотнъм победи с 5:0.

Сон пробяга 71,4 метра с топка в крака за 11 секунди.







"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj