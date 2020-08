Саутхамптън официално привлече Салису

Саутхамптън привлече второ ново попълнение от отварянето на трансферния прозорец, съобщиха от клуба. Това е ганайският централен защитник Мохамед Салису, който идва от Валядолид с четиригодишен договор. Според медиите в Англия "светците" ще заплатят 11 милиона лири за правата на 21-годишния бранител.



"Мохамед е футболист, който се вписва напълно в профила на играчите, които търсим. Той е млад, има страхотен потенциал и е стабилен в защита. Освен това притежава и едно много важно качество - играе спокойно с топката, а също така притежава и добра скорост", каза мениджърът на тима Ралф Хазенхютл.



Преди Салису Саутхамптън бе подсилен и от десния краен бранител Кайл Уокър-Питърс, който бе привлечен от състава на Тотнъм.

NEW. SAINTS. ACQUIRED



