Оливър Роулънд с първа победа във Формула Е

Пилотът на Nissan Оливър Роулънд записа своята първа победа във Формула Е след безупречно каране по време на петия старт в Берлин. Британецът, който стартира от своя трети пол позишън в кариерата, направи перфектно потегляне при изгасването на светофарите, след което контролира изцяло събитията на летище „Темпелхоф“.

Втори зад Роулънд завърши Робин Фрайнс (Virgin), който остана на само 1.9 секунди от първото място. А титаничният сблъсък за третото място в последната обиколка бе спечелен от новия пилот на Audi Рене Раст, който във финалните завой надделя над Андре Лотерер (Porsche) в битка, включваща доста контакти между двамата съперници.

В класирането при пилотите, къде на върха недостижим е Антонио Феликс да Коща (DS Techeetah), настъпиха големи размествания тъй като с днешната си победа и записана пол позиция Оливър Роунлънд се изкачи от девето до второ място. За това спомогна и фактът, че вторият преди днешния ден Жан-Ерик Верн (DS Techeetah) не записа нито една точка след като потегли от последна редица и получи наказание „минаване през бокса“ заради твърде ниската температура в неговата батерия преди старта на състезанието.

Преднината на Роулънд пред Верн е едва две точки, а с математически шанс за второто място в класирането преди утрешния последен старт са цели 10 пилоти, като 11-ят в класирането Сам Бърд (Virgin) изостава с точно 30 точки от Роулънд.

С днешната си победа Роулънд продължи серията, в която пилотът стартиращ надпреварата на девета позиция в генералното класирането се поздравява с успеха, след като в предишните два старта това сториха Верн и Максимилян Гюнтер (BMW).

Утрешният последен за шестия сезон във Формула Е старт стартира в 20:00 часа българско време, а квалификацията преди него е от 15:00.

Снимки: © FIA Formula E