Стив Кър: Никой не можеше да спре Джордан преди, никой нямаше да го стори и сега

Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стив Кър върна лентата назад, за да си припомни отново за великия отбор на Чикаго Булс от 90-те. Бившият съотборник на Майкъл Джордан и Скоти Пипън сподели мнението си по темата дали онзи тим на “биковете” би се справил с модерния баскетбол от днешни времена.

Steve Kerr: “Nobody ever could guard Michael Jordan then. You can only imagine now, with the spacing and the rules.”https://t.co/lBuiwdopHT pic.twitter.com/jZN0Ff8EsK