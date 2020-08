Лилард: Не съм дошъл тук, за да си губя времето, още не сме си свършили работата

Гардът на Портланд Деймиън Лилард сподели, че работата на отбора му още не е приключила. През изминалата нощ Блейзърс надвиха Далас със 134:131, благодарение на 61 точки от Дейм, а победата ги изстреля до осмата позиция в класирането на Западната конференция.

“I ain’t come here to waste my time”

- @Dame_Lillardpic.twitter.com/DYqXqk1ABa