Моторни спортове Фарс в квалификацията и пол позишън за Роулънд в Берлин 12 август 2020 | 16:38 Прочетена 142 0



копирано

Оливър Роулънд (Nissan) спечели квалификацията преди предпоследния старт за сезона във Формула Е в Берлин. .@oliverrowland1 claims the Round 10 @juliusbaer Pole Position after a CRAZY qualifying session! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/c2agLnhv9G — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020 Британецът остана четвърти след груповата фаза на квалификацията, в която победител стана Рене Раст с Audi. Роулънд обаче даде най-доброто време в решителната суперпол сесия, като остана на 0.049 пред Робин Фрайнс (Virgin), който от своя страна бе с 0.048 по-бърз от Нийл Яни (Porsche). Четвърти на старта ще застане Раст, след като двукратният шампион в Германския шампионат за туристически автомобили (DTM) на успя да повтори своето представяне от груповата фаза по време на суперпол сесията и завърши на 0.172 от Роулънд. Трета редица ще си поделят Алекс Лин (Mahindra) и Том Бломквист (Jaguar), които остана на съответно 0.237 и 0.574 от време на победителя. За Бломквист това бе изненадващо участие в решителната сесия, тъй като британецът замени своя сънародник Джейм Каладо в Jaguar за последните два старта в Берлин, заради други ангажименти на Каладо, които не му позволяват участие в немската столица през тази седмица. Incredibly, this isn't race action - it's from qualifying! #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/xPw3dDnwx8 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 12, 2020 А старта на квалификацията бе белязан от фарс подобен на този от миналогодишното Гран При на Италия във Формула 1, тъй като в борбата за по-добра позиция в първата група Антонио Феликс да Коща (DS Techeetah), Жан-Ерик Верн (DS Techeetah), Лукас ди Граси (Audi) и Себастиен Буеми (Nissan) не успяха да започнат бърза обиколка преди края на сесията. По този начин четиримата шампиони във Формула Е, които все още участват в шампионата, ще стартират днешната надпревара от последните две редици на стартовата решетка. Самата надпревара стартира днес в 20:00 часа българско време.



Снимки: FIA Formula E

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 142

1