Стефан Лихтщайнер прекрати кариерата си на 36 години

Лихтщайнер е един от най-постоянните играчи на Швейцария и неизменен титуляр в националия тим. Общо завършва пътя си на национал със 108 мача, като е носил фланелката на последните три Световни първенства и на две Европейски - през 2008-а и през 2016-а година. На последният Мондиал през 2018-а година в Русия швейцарците достигнаха осминафинал.

OFFICIAL: Stephan Lichtsteiner has retired from professional football.



7x Serie A

5x Coppa Italia

4x Supercoppa Italia

1x Swiss Super League



What a career.