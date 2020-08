Доналд Тръмп: НБА се намира в огромна беда заради колениченето

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново критикува начина, по който НБА позволява на играчите си да протестират. Както е известно, преди началото на мачовете от подновения сезон баскетболистите коленичат по време на изпълнението на химна, демонстрирайки мирния си протест срещу расовата дискриминация. ЛеБрон Джеймс отвърна на критиките на Доналд Тръмп, свързани с колениченето

“Колениченето беше ужасно за баскетбола. Вижте рейтингите на НБА. Те са на толкова ниски нива, а това е породено от противния начин, по който Лигата се ръководи. Хората са ядосани и затова си мисля, че НБА се намира в беда, огромна при това. Много по-голяма от тази в представите им”, заяви Тръмп в интервю за FOX Sports Radio.

In a radio interview this morning with @claytravis, President Trump was highly critical of the NBA, saying its widespread protests during the national anthem since the season restarted July 30 have put the league in "big trouble"



"Bigger trouble than they understand," Trump said