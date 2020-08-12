Съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига

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Левски
Драгомир Драганов ще ръководи срещата от втория кръг на efbet Лига между Лудогорец и Славия, обяви СК към БФС. Мачът Арда - Левски е поворен на Станислав Тодоров, а ЦСКА-София - Ботев Пд - на Георги Димитров. Берое - ЦСКА 1948 ще свири Станимир Тренчев.
Ето всички наряди за втория кръг:
14 Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Радан Василев Мирянов
15 Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Николов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Кирил Манолов Лозанов
15 Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.
ФК Арда - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Николай Йорданов Колев
СН: Мартин Живков Богдев
16 Авг 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Етър - ПФК Черно море
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Антон Симеонов Генов
16 Авг 2020 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Георги Владимиров Игнатов
17 Авг 2020 г. Понеделник 17:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Монтана 1921
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Стоян Христов Денев
17 Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Кольо Димитров Данев
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