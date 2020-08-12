Левски Levski

Левски 0:2 Берое

последен:
10.08.2020

Арда (Кърджали) - Левски

следващ:
15.08.2020

създаване: 1914г.
стадион: Георги Аспарухов
президент: Наско Сираков
треньор: Георги Тодоров
web: Левски / bgclubs.eu

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Левски

Съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига

12 август 2020 | 15:22
Прочетена 92
Съдийски назначения за втория кръг на efbet Лига
  • копирано
  • 0
Драгомир Драганов ще ръководи срещата от втория кръг на efbet Лига между Лудогорец и Славия, обяви СК към БФС. Мачът Арда - Левски е поворен на Станислав Тодоров, а ЦСКА-София - Ботев Пд - на Георги Димитров. Берое - ЦСКА 1948 ще свири Станимир Тренчев.

Ето всички наряди за втория кръг:

14 Авг 2020 г. Петък 20:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
15 Авг 2020 г. Събота 17:45 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца
ГС:    Георги Николов Николов    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов                    
СН:    Кирил Манолов Лозанов     
 
15 Авг 2020 г. Събота 20:00 ч.
ФК Арда - ПФК Левски
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Николай Йорданов Колев                    
СН:    Мартин Живков Богдев     
 
16 Авг 2020 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Етър - ПФК Черно море
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Никола Антонов Попов                    
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
16 Авг 2020 г. Неделя 20:00 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Ботев
ГС:    Георги Кънчев Димитров    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов                    
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
17 Авг 2020 г. Понеделник 17:45 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Монтана 1921
ГС:    Петър Кирилов Костадинов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Румен Емилов Иванов
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                    
СН:    Стоян Христов Денев     
 
17 Авг 2020 г. Понеделник 20:00 ч.
ПФК Берое - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов                    
СН:    Кольо Димитров Данев     
 

Още по темата
  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 92

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

              ››
              
                Левски
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  "Синя" звезда: Извинявам се, че Ви подведох, взех неправилно решение, имам нужда от Левски
                
                
                  "Синя" звезда: Извинявам се, че Ви подведох, взех неправилно решение, имам нужда от Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Пореден проблем пред Георги Тодоров и Левски
                
                
                  Пореден проблем пред Георги Тодоров и Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски и Каргас се разбраха
                
                
                  Левски и Каргас се разбраха

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски с отлични приходи от клубния магазин вчера
                
                
                  Левски с отлични приходи от клубния магазин вчера

                 
                
              

              

                
                  
                  Стаматов: Не се и замислих дали да дойда в Левски (видео)
                
                
                  Стаматов: Не се и замислих дали да дойда в Левски (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Левски осъществи още един трансфер
                
                
                  Левски осъществи още един трансфер

                 
                
              

              

                
                  
                  Официално: Арда - Левски ще е в Кърджали
                
                
                  Официално: Арда - Левски ще е в Кърджали

                 
                
              

              

                
                  
                  Спортинг се отказва от Станислав Иванов
                
                
                  Спортинг се отказва от Станислав Иванов

                 
                
              

              

                
                  
                  Ники Михайлов: Ние сме тук и трябва да се борим да спасим Левски
                
                
                  Ники Михайлов: Ние сме тук и трябва да се борим да спасим Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Тодоров: Положението в клуба го знаем само няколко души
                
                
                  Георги Тодоров: Положението в клуба го знаем само няколко души

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        



          

            

              ››
              
                Ботев (Пловдив)
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Ботев Пд се включи в благотворителна кампания
                
                
                  Ботев Пд се включи в благотворителна кампания

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев Пд подновява тренировки
                
                
                  Ботев Пд подновява тренировки

                 
                
              

              

                
                  
                  Бултрас към футболистите на Ботев: Това е мъжката игра, която искаме да гледаме!
                
                
                  Бултрас към футболистите на Ботев: Това е мъжката игра, която искаме да гледаме!

                 
                
              

              

                
                  
                  Сашо Тонев може да замине за Унгария
                
                
                  Сашо Тонев може да замине за Унгария

                 
                
              

              

                
                  
                  По 2 бона в Ботев (Пд) след успеха над Локо
                
                
                  По 2 бона в Ботев (Пд) след успеха над Локо

                 
                
              

              

                
                  
                  Притеснителна информация за Ботев (Пд) след победата в дербито (видео)
                
                
                  Притеснителна информация за Ботев (Пд) след победата в дербито (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Неделев: Тази победа е за г-н Самуилов (видео)
                
                
                  Неделев: Тази победа е за г-н Самуилов (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Спасов: Постигнахме абсолютно заслужена победа
                
                
                  Спасов: Постигнахме абсолютно заслужена победа

                 
                
              

              

                
                  
                  Ботев (Пд) приземи беззъб Локомотив в дербито под тепетата (видео+галерия)
                
                
                  Ботев (Пд) приземи беззъб Локомотив в дербито под тепетата (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Без победител в дербито на Пловдив (видео)
                
                
                  Без победител в дербито на Пловдив (видео)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Левски, ЦСКА-София и Лудогорец с огромни загуби ...
22 април 2020

През последната седмица се разрази сериозна полемика какви са загубите на българските футболни клубове заради COVID-19 и дали изобщо имат такива. За съжаление прави впечатление, че надделяват доста некоректни и понякога ...









							
							
						

						
						






Гонзо: Оцеляването на Левски ще бъде много ...
08 август 2020

Ден преди градското дерби с Ботев (Пловдив) спортният директор на Локомотив (Пловдив) Георги Иванов - Гонзо коментира пред "Тема Спорт" ситуацията при "железничарите", предстоящия мач с "жълто-черните", както и теми, ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Борисов: Даваме най-доброто на младите, за да ги обучим и да излязат после на протест
                
                
                  Борисов: Даваме най-доброто на младите, за да ги обучим и да излязат после на протест

                
              

              

                
                  Дават 610 лв. на деца на работещи родители
                
                
                  Дават 610 лв. на деца на работещи родители

                
              

              

                
                  Правителството отпуска до 100 млн. лева за студентите
                
                
                  Правителството отпуска до 100 млн. лева за студентите

                
              

              

                
                  Подсилват Спешна помощ с 42 високопроходими линейки 
                
                
                  Подсилват Спешна помощ с 42 високопроходими линейки 

                
              

              

                
                  Политологът Любомир Стефанов разкри какви са вариантите пред Борисов за изход от кризата с протестите
                
                
                  Политологът Любомир Стефанов разкри какви са вариантите пред Борисов за изход от кризата с протестите

                
              

              

                
                   6 332 са вече изетите артефакти от офиса на Божков на ул. „Московска“
                
                
                   6 332 са вече изетите артефакти от офиса на Божков на ул. „Московска“

                
              

              

                
                  Новината, че Гешев стигнал и до обиск на детски център била фалшива 
                
                
                  Новината, че Гешев стигнал и до обиск на детски център била фалшива 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •