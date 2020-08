България остана с два отбора в евротурнирите, Левски Лукойл и Берое отказаха участие

Международната баскетболна федерация (ФИБА) обяви участниците за новия сезон в турнира ФИБА Къп. 16 клуба са потвърдили намерението си да участват в следващата кампания, а впечатление прави липсата на българските Левски Лукойл и Берое, които имаха право да се включат във втория по сила турнир на ФИБА, но са отказали.

The participating clubs of this year's #FIBAEuropeCup have been announced ahead of the competition's draw next week!



Who will you be rooting for? https://t.co/1kVLg3NVVn