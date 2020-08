Лилард подмина Абдул-Джабар и се нареди до Уилт, Джордан и Коби

Голямата звезда на Портланд Деймиън Лилард продължи разрушителната си акция с нова експлозия от 61 точки срещу Далас Маверикс, за да поведе Блейзърс към осмата позиция в класирането на Запад. Съвършеното представяне на Лилард му помогна да изравни и даже да надмине легенди като Уилт Чембърлейн и Карийм Абдул-Джабар, а също така се присъедини към иконите на спорта Майкъл Джордан и Коби Брайънт във великата история на НБА:

Career-high tying 61 POINTS

9 3PM, 18-18 FTM

1st back-to-back 50-point games in POR history@Dame_Lillard ERUPTS AGAIN, leading the @trailblazers into sole possession of the West's #8 seed! pic.twitter.com/xPxA40Xcwl