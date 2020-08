Трима от семейство Нурмагомедов ще се бият на UFC 254 (снимка)

View this post on Instagram

Мы втроём вернёмся в один день на #ufc254 @abubakar_nurmagomedov @islam_makhachev В добавок будет и @umar_nurmagomedov Короче с нашей команды будет четверо бойцов.

