Робърт Уитакър: По-добър боец съм от Каноние

Бившият шампион в средна категория Робърт Уитакър изненадващо прие още една битка тази година. Той ще се бие срещу Джаред Каноние на UFC 254 през октомври, а победителят ще получи шанс за титлата в категорията. Следващия месец златото ще бъде заложено и за него ще се бият Пауло Коста и Израел Адесаня.



Уитакър се завърна в играта в края на миналия месец и успя да победи Дарън Тил с решение.



Така бившият шампион се върна на победния път, след като миналата година загуби титлата си от Израел Адесаня. "The Reaper" спечели 10 от последните си 11 битки и вярва, че е по-добър боец от Каноние. "The Killa Gorilla" е в серия от 3 поредни победи с нокаут, но това не притеснява Робърт.



“Мисля, че Джаред Каноние е един много опасен боец. Той има нокаутираща сила. Той е корав и безмилостен. В своите битки оказва натиск и постоянно върви напред. Сваляш го на земята и той се изправя. Разменяте удари в стойка и успява да те надхитри. Мисля, че като цяло съм по-добър боец от него. По-добър съм в стойка и съм по-бърз. Умея да се движа по-бързо от него.



Мога да миксирам играта в стойка и на земя и така ще му дам една кошмарна нощ. Аз съм корав боец с кардио и мога да изкарам до решение. Мисля, че ще му бъде много некомфортно с мен в клетката. Вече няма да чакам. Ще се бия често, а не с дълги почивки. Обичам да се бия и това не е лоша работа. Здрав съм. Защо да не се бия с него ? Нямам други планове за октомври”, сподели Уитакър за предстоящия бой с Джаред.

