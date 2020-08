Виляреал привлече японец от Реал Мадрид

Виляреал привлече японския плеймейкър Такефуса Кубо от Реал Мадрид под наем до края на сезона, обявиха от клуба. 19-годишният футболист дебютира тази година в испанското първенство с екипа на Майорка и представянето му бе впечатляващо, въпреки че отборът изпадна.

#VillarrealTV | Take Kubo is now in Vila-real. Enjoy his first moments on board the Yellow Submarine! #WelcomeKubo pic.twitter.com/UWnOqkWUOG