ММА Дерик Люис се прицели в трима след победата над Олейник 10 август 2020 | 16:41 Прочетена 248 0



копирано





“Има смисъл да се бия с Къртис Блейдс. Има смисъл и битка срещу Франсис Нгану. Алистър Овърийм също е смислена среща. Ще видим какво ще се случи. Трябва да сваля 8-9 килограма, за да се чувствам комфортно в клетката. Ще го направя и ще видите нещо лудо от мен в октагона”, заяви Люис.

View this post on Instagram A post shared by Derrick Lewis (@thebeastufc) on Jul 30, 2020 at 7:10am PDT Дерик спечели 6 от последните си 8 битки в UFC. Веднага след неговото интервю Къртис Блейдс прие предизвикателството, а Овърийм определи Дерик за лесна битка.



mma.bg

Бившият претендент за титлата в тежка категория Дерик Люис се прицели в трима потенциални съперници. Миналия уикенд във Вегас той успя да победи Алексей Олейник с нокаут и навлезе в серия от 3 поредни победи. Люис има най-много победи с нокаут в историятa на UFC / 11 / и е готов да вземe скалпа на още свои колеги. "The Black Beast" иска да се бие с Къртис Блейдс, Франсис Нгану или Алистър Овърийм.“Има смисъл да се бия с Къртис Блейдс. Има смисъл и битка срещу Франсис Нгану. Алистър Овърийм също е смислена среща. Ще видим какво ще се случи. Трябва да сваля 8-9 килограма, за да се чувствам комфортно в клетката. Ще го направя и ще видите нещо лудо от мен в октагона”, заяви Люис.Дерик спечели 6 от последните си 8 битки в UFC. Веднага след неговото интервю Къртис Блейдс прие предизвикателството, а Овърийм определи Дерик за лесна битка.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 248

1