Кой е най-привличаният играч на Football Manager и други впечатляващи статистики

С интересна статистика излезе официалния “Туитър” акаунт на популяртната футболна игра Football Manager, в която вече десетилетия наред феновете на футбола могат да прилагат на практика футболните си виждания и желания, за да разберат могат ли да постигнат мечтите си. В последното издание играчите са били над 1.8 милиона, отбелязаните голове достигат впечатляващата цифра от близо един милиард (985 милиона), а 709 хиляди са уволненията в играта в над 190 страни по света.

985. Million. Goals.



The very best facts and stats from #FM20 so far. pic.twitter.com/42hxWSztj3