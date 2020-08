Солскяер впечатлен от физическата форма и напредъка на Марсиал

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер похвали нападателя Антони Марсиал за чувствителния напредък, който французинът отбеляза в състоянието на физическата си форма.

Марсиал, който през последните почти постоянно бе съпътстван от контузии, се наслаждава на най-силния сезон в кариерата си и вече има 23 гола, като тази вечер може да увеличи сметката си в четвъртфиналния мач с Копенхаген в Лига Европа.

Solskjær on Martial: "I like him scoring the simple goals. I know he can do the worldies. He's in the gym and he's working on his strength. He's physically at his best level of his career. There is more to come from Anthony definitely." #mulive