Лудогорец Ludogorec

Ботев (Враца) 3:1 Лудогорец

последен:
08.08.2020

Лудогорец - Славия

следващ:
14.08.2020

създаване: 1945г.
стадион: "Хювефарма Арена"
президент: Александър Александров
треньор: Павел Върба
web: Лудогорец / bgclubs.eu

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Лудогорец

Лудогорец с възможно най-тежкия съперник във втория кръг на ШЛ

10 август 2020 | 13:14 - Обновена
Прочетена 16736
Лудогорец с възможно най-тежкия съперник във втория кръг на ШЛ
Лудогорец ще се изправи срещу датския шампион Мидтиланд във втория предварителен кръг на ШЛ, ако елиминира Будучност (Черна гора). Това отреди тегленият днес жребий в Нион.

Победителят ще се реши в един мач, който ще се играе на 25/26 август в Разград.

Евентуалният съперник на орлите спечели по убедителен начин титлата в Дания, завършвайки с цели 14 точки преднина пред втория Копенхаген.



Другите възможности за орлите в този кръг бяха Шериф Тираспол (Молдова) – Фола Еш (Люксембург), Конас Куей Номадс (Уелс) - ФК Сараево (Босна и Херцеговина) и Динамо Тбилиси (Грузия) - Тирана (Албания).

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Спортни новини		 Прочетена 16736

Добави коментар ›› Коментари (31)

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Микренският кмет
(Гост) 31
отговор
10 август 2020 | 13:54

Махането на Марселиньо беше грешка Рейтинг: 2 0

Васил
(Гост) 30
отговор
10 август 2020 | 13:53

За Лудогорец няма тежки съперници. Тия падат с разлика Рейтинг: 1 1

turci
(Гост) 29
отговор
10 август 2020 | 13:52

Те черногорците ще ги изнасилят още първия кръг ; !!! Рейтинг: 1 2

ФК ШПАЛИР
(Гост) 28
отговор
10 август 2020 | 13:51

БАХАХАХАХАХАХАХАХ..О ОНЗИ НЕАДЕКВАТНИЯ ИМ ТРЕНЙОР-АТАКУВАМЕ ШЛ!?? С КАНСКИ МЪКИ АКО СЕ ДОБРЕТЕ ДО ЛЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРОМНО ПОСТИЖЕНИЕ И ПОСЛЕ ДЕМОТИВИРАНИ В А ГРУПА КАТО ОТПАДНАТ ПРЕДИ ГРУПИТЕ-АКО ЦСКА НЕ СТАНАТ ШАМПИОНИ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СА ТЕ ЕВРОИДИОТИТЕ ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ! ГОВЕДАТА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ГИ БРОИ ЗА ЖИВИ! МЪРТВЕЦА НЯМА ДА БЪДЕ ВДИГНАТ ПОДУЕНСКИ! Рейтинг: 1 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

Кольо дървения
(Гост) 27
отговор
10 август 2020 | 13:48

Тази новина е напълно безсмислена и безпредметна с оглед факта, че Лудогорец ще отпадне позорно и безславно от Будучност, но евала, че шпирталците я отразяват така, за протокола... Рейтинг: 4 2

фънк
(Гост) 26
отговор
10 август 2020 | 13:48

са последно тоя датския отбор как секазва че не разбрах Рейтинг: 2 1

ФК ШПАЛИР
(Гост)
10 август 2020 | 13:53

АДСКИ СИ ПРОСТ И НЕРАЗБИРАЩ НИЩО ОТ ФУТБОЛ!! Рейтинг: 0 0

Курти
(Гост) 25
отговор
10 август 2020 | 13:44

Не намерят ли халф да замени Марселиньо и Вандерсон са за никъде. Рейтинг: 8 0

Чичо Гошо
(Гост) 24
отговор
10 август 2020 | 13:44

След мандръсането о Ботев Враца още един от школата на отбора ще ги тормози.Мидтиланд трудно ще загуби у дома от неорентирания тим на Върба.Само да не вдигнат още Диемите по случаи отпадането. Рейтинг: 1 2

ФК ДОСТ ДПС ЛАФКА
(Гост) 23
отговор
10 август 2020 | 13:44

Будучност-Лайногорец 5:0 Рейтинг: 5 2

8:0
(Гост) 22
отговор
10 август 2020 | 13:41

Те първия не могат да елиминират камоли втория. Рейтинг: 5 3

RS
(Гост) 21
отговор
10 август 2020 | 13:36

Направо да почват да мислят за Лига Европа. Рейтинг: 10 1

дедо Кольо
(Гост) 20
отговор
10 август 2020 | 13:34

Митдиталнд ................ , пак пишете глупости . Рейтинг: 5 2

където е текло пак ще теч
(Гост) 19
отговор
10 август 2020 | 13:29

Честито на Луноходец всяко начало има краи Рейтинг: 8 6

60 на 40
(Гост) 18
отговор
10 август 2020 | 13:29

Будучност не извади късмет с датчаните Рейтинг: 18 2

Nike
(Гост) 17
отговор
10 август 2020 | 13:28

Ако Лудогорец намери играта си, нито Будучност, нито Мидтиланд имат шанс. Лудогорец е по - класният и от двата съперника. Рейтинг: 23 8

ЦСКА
(Гост)
10 август 2020 | 13:30

Смешник. 60 на 40 е посредствен отбор който бие само с Чинков Рейтинг: 3 10

синя циганка
(Гост)
10 август 2020 | 13:55

БАХАХАХАХХАХ..СМЕШНИКО,ТОЛКОВА СИ БОС НА ТЕМА ФУТБОЛ ЧЕ И С ТОЗИ НИК СЕЛСКИ СИ ЗА НИКЪДЕ! Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Александър Йорданов: Това не са протести, а антибългарски метеж!

                
              

              

                
                  Психолог: Странно е президентът да крещи 
                
                
                  Психолог: Странно е президентът да крещи "Вън мафията!"

                
              

              

                
                  Партията на Слави имала радикално предложение?
                
                
                  Партията на Слави имала радикално предложение?

                
              

              

                
                  Ето го продължението на разговора на Христо Иванов с Ламбовски
                
                
                  Ето го продължението на разговора на Христо Иванов с Ламбовски

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
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                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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