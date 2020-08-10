Лудогорец с възможно най-тежкия съперник във втория кръг на ШЛ

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Лудогорец
Лудогорец ще се изправи срещу датския шампион Мидтиланд във втория предварителен кръг на ШЛ, ако елиминира Будучност (Черна гора). Това отреди тегленият днес жребий в Нион.
Победителят ще се реши в един мач, който ще се играе на 25/26 август в Разград.
Евентуалният съперник на орлите спечели по убедителен начин титлата в Дания, завършвайки с цели 14 точки преднина пред втория Копенхаген.
Другите възможности за орлите в този кръг бяха Шериф Тираспол (Молдова) – Фола Еш (Люксембург), Конас Куей Номадс (Уелс) - ФК Сараево (Босна и Херцеговина) и Динамо Тбилиси (Грузия) - Тирана (Албания).
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(Гост) 31
отговор
Махането на Марселиньо беше грешка Рейтинг: 2 0
(Гост) 30
отговор
За Лудогорец няма тежки съперници. Тия падат с разлика Рейтинг: 1 1
(Гост) 29
отговор
Те черногорците ще ги изнасилят още първия кръг ; !!! Рейтинг: 1 2
(Гост) 28
отговор
БАХАХАХАХАХАХАХАХ..О ОНЗИ НЕАДЕКВАТНИЯ ИМ ТРЕНЙОР-АТАКУВАМЕ ШЛ!?? С КАНСКИ МЪКИ АКО СЕ ДОБРЕТЕ ДО ЛЕ ЩЕ БЪДЕ ОГРОМНО ПОСТИЖЕНИЕ И ПОСЛЕ ДЕМОТИВИРАНИ В А ГРУПА КАТО ОТПАДНАТ ПРЕДИ ГРУПИТЕ-АКО ЦСКА НЕ СТАНАТ ШАМПИОНИ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СА ТЕ ЕВРОИДИОТИТЕ ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ! ГОВЕДАТА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ГИ БРОИ ЗА ЖИВИ! МЪРТВЕЦА НЯМА ДА БЪДЕ ВДИГНАТ ПОДУЕНСКИ! Рейтинг: 1 0
Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук
(Гост) 27
отговор
Тази новина е напълно безсмислена и безпредметна с оглед факта, че Лудогорец ще отпадне позорно и безславно от Будучност, но евала, че шпирталците я отразяват така, за протокола... Рейтинг: 4 2
(Гост) 26
отговор
са последно тоя датския отбор как секазва че не разбрах Рейтинг: 2 1
(Гост)
АДСКИ СИ ПРОСТ И НЕРАЗБИРАЩ НИЩО ОТ ФУТБОЛ!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 25
отговор
Не намерят ли халф да замени Марселиньо и Вандерсон са за никъде. Рейтинг: 8 0
(Гост) 24
отговор
След мандръсането о Ботев Враца още един от школата на отбора ще ги тормози.Мидтиланд трудно ще загуби у дома от неорентирания тим на Върба.Само да не вдигнат още Диемите по случаи отпадането. Рейтинг: 1 2
(Гост) 23
отговор
Будучност-Лайногорец 5:0 Рейтинг: 5 2
(Гост) 22
отговор
Те първия не могат да елиминират камоли втория. Рейтинг: 5 3
(Гост) 21
отговор
Направо да почват да мислят за Лига Европа. Рейтинг: 10 1
(Гост) 20
отговор
Митдиталнд ................ , пак пишете глупости . Рейтинг: 5 2
(Гост) 19
отговор
Честито на Луноходец всяко начало има краи Рейтинг: 8 6
(Гост) 18
отговор
Будучност не извади късмет с датчаните Рейтинг: 18 2
(Гост) 17
отговор
Ако Лудогорец намери играта си, нито Будучност, нито Мидтиланд имат шанс. Лудогорец е по - класният и от двата съперника. Рейтинг: 23 8
(Гост)
Смешник. 60 на 40 е посредствен отбор който бие само с Чинков Рейтинг: 3 10
(Гост)
БАХАХАХАХХАХ..СМЕШНИКО,ТОЛКОВА СИ БОС НА ТЕМА ФУТБОЛ ЧЕ И С ТОЗИ НИК СЕЛСКИ СИ ЗА НИКЪДЕ! Рейтинг: 0 0