Лил привлече Анхел Гомес и веднага го прати под наем

Младокът е преминал през всички нива на юношеските школи в Юнайтед, като е започнал да тренира в гранда още от петгодишна възраст. Анхел направи дебют за първия тим на Юнайтед през 2017 година, превръщайки се в най-младия футболист играл за клуба. По това време той беше едва на 16 години и 263 дни. Анхел обаче не успя да се наложи в състава и записа едва пет мача в рамките на три години.

We're delighted to officially announce the signing of @England U20 attacking midfielder Angel Gomes in a deal that runs until 2025. Angel will spend the 2020/21 campaign on loan at @boavistaoficial. #NewPlayerDetected #MercatoLOSC pic.twitter.com/5qAhWvgrjj