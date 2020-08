ММА UFC освободиха Роман Богатов след кошмарния дебют 10 август 2020 | 09:09 Прочетена 638 0



Роман вкара непозволен удар с коляно, както и няколко в слабините на своя съперник. В резулат на това реферът го наказа с две точки. В крайна сметка битката стигна до решение и Богатов загуби. Той нямаше никакво кардио и от UFC не смятат да му дават още един шанс за изява.



Преди няколко дни Роман сподели пред руските медии, че е освободен, а причината била неясна. Ако погледнем дебютната му битка, то тогава всичко ще се изясни. Ето най-интересните моменти от нея:

Roman Bogatov's contract with the UFC has been terminated after one fight in which he hit his opponent with 3 or 4 illegal strikes.



