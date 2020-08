Ето ги потенциалните съперници на ЦСКА-София, Славия и Локо (Пд) в Лига Европа

View this post on Instagram

Разбивките по групи за Лига Европа са факт! Локомотив попадна в Група 15, а потенциалните съперници са: Апоел Никозия (Кипър) Сутиеска Никшич (Черна гора) Бейтар Йерусалим (Израел) Санта Колома (Андора) - ФК Искра (Черна гора)

