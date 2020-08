Тенис Фиона Феро спечели титлата в Палермо 09 август 2020 | 23:04 - Обновена Прочетена 114 0



Fiona Ferro wins Palermo tournament!



The French woman beats Anett Kontaveit 6-2 7-5 to claim career's 2nd title



(Photo @wta) pic.twitter.com/wT6QFNBqS5 — We Are Tennis (@WeAreTennis) August 9, 2020 Естонката, която игра на финала в Мелбърн в началото на годината, допусна втори пробив в предпоследния гейм на първата част и Феро получи възможност да сервира за победата. Французойката се възползва от шестото разиграване за първия сет и поведе във финала.

Entering Palermo, Fiona Ferro had not won back-to-back matches on tour since 2019 US Open.



Spent her shutdown practicing at home where she has a court at her house and working on fitness. Went 10-0 in exhibition matches and loses one set en route to the title. pic.twitter.com/hf9WusmEbQ — WTA Insider (@WTA_insider) August 9, 2020 Контавейт си взе поука и започна с ранен пробив за 2:0, което по-късно й осигури и подаване за сета. Феро обаче спечели следващите три гейма и остана само на четири точки от титлата. Тя ги спечели бързо на собствен сервис и вдигна втория си трофей от УТА без загубен сет. Французойката Фиона Феро завърши прекрасната си победна серия на 31-ия турнир по тенис за жени в Палермо с 6:2, 7:5 срещу естонката Анет Контавейт във финала, с което спечели четвърта титла в кариерата си. Феро бе непобедена в два поредни демонстративни турнира и продължи серията в първата официална надпревара след подновяването на сезона в професионалния тенис. Тя записа пет успеха в Палермо и загуби само един сет, а мачът срещу Контавейт продължи час и 43 минути.Естонката, която игра на финала в Мелбърн в началото на годината, допусна втори пробив в предпоследния гейм на първата част и Феро получи възможност да сервира за победата. Французойката се възползва от шестото разиграване за първия сет и поведе във финала.Контавейт си взе поука и започна с ранен пробив за 2:0, което по-късно й осигури и подаване за сета. Феро обаче спечели следващите три гейма и остана само на четири точки от титлата. Тя ги спечели бързо на собствен сервис и вдигна втория си трофей от УТА без загубен сет.

