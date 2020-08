Лоши новини за Атлетико преди ШЛ: двама са заразени с COVID-19

Броени дни преди 1/4-финала в Шампионската лига срещу РБ Лайпциг Атлетико Мадрид понесе тежък удар. От клуба потвърдиха за два случая с коронавирус след проведените тестове, направени в събота. Двамата играчи на "дюшекчиите" вече са поставени под изолация в къщите си.

