Моторни спортове Жан-Ерик Верн спечели, но отстъпи титлата си на Антонио Феликс да Коща 09 август 2020



Жан-Ерик Верн записа своята първа победа от началото на сезона във Формула Е по време на четвъртото от общо шест състезания, с които завършва шестият сезон в историята на шампионата. Въпреки победата на шампиона от последните два сезона, той отстъпи своята корона на съотборникът си в DS Techeetah Антонио Феликс да Коща, който днес остана втори.





Освен титлата при пилотите с двойния си успех, френско-китайският отбор си осигури и своята втора поредна отборна титла в изцяло електрическия шампионат. A NEW FORMULA E CHAMPION IS CROWNED! Congratulations @afelixdacosta pic.twitter.com/PEmjqRR7fi — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020 За разлика от първите три старта в немската столица, днешното бе много спокойно и безпроблемно, въпреки краткото преваляване в първите му минути, като единствено в самото начало имаше голям инцидент, в който вчерашният победител Максимилиян Гюнтер (BMW) спря твърде късно за петия завой и разбия своя автомобил в задния край на Оливър Търви (NIO), което доведе и до ранното излизане на колата за сигурност. След последвалия рестарт настъпи размяна на местата в челото по време на разминаването в стратегиите за активиране на атакуващия режим, но в крайна сметка Верн остана начело пред да Коща или Оливър Роулънд (Nissan). В средата на състезанието двамата пилоти на DS Techeetah размениха своите позиции за да може Верн да подобри своята консумация на електроенергия с използването на въздушната струя на да Коща, като двамата отново размениха места си 10 минути преди финала. A championship winning overtake? @afelixdacosta goes first after passing @DSTECHEETAH teammate @JeanEricVergne #BerlinEPrix #SeasonSixFinale pic.twitter.com/0UyxuXi6ZR — ABB Formula E (@FIAFormulaE) August 9, 2020 Трети на подиума в днес остана Себастиен Буеми (Nissan), който бе пропуснат от своя съотборник три обиколки преди финала, като идеята зад това бе швейцарецът да атакува лидерите, което обаче не се случи. При пропускането на Буеми, Роулънд отвори вратата и за Ник де Врийс (Mercedes), който не се поколеба и веднага се възползва, изкачвайки се на четвъртата позиция, която задържа до финала. Последните два старта в шестия сезон в историята на Формула Е ще се проведат в сряда и четвъртък идната седмица, като за тях ще се използва изцяло нова удължена конфигурация на пистата на бившето летище „Темпелхоф“. И двете състезания ще са с начален час 20:00 българско време, а квалификациите преди тях ще са в 15:00. Снимки: FIA Formula E

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт"

