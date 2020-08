Тенис Халеп все още не е взела окончателно решение за US Open 09 август 2020 | 20:44 Прочетена 33 0



Бившата №1 в света и носителка на 2 титли от "Големия шлем" Симона Халеп заяви, че все още не е решила на 100% дали да играе на Откритото първенство на САЩ, започващо на 31 август. В момента световната №2 се подготвя за участието си на стартиращия утре турнир от календара на WTA в Прага.



"Ще реша след края на този турнир", сподели в телефонно интервю за "Ройтерс" Халеп, добавяйки, че според нея условията на US Open ще бъдат тежки. "Трябва да видя какви промени ще направят (организаторите на US Open) по отношение на пътуването и другите неща. След това ще мога да взема окончателно решение", каза още румънката.



Три тенисистки от Топ 10 на ранглистата на WTA вече обявиха, че няма да играят на US Open 2020. Това са световната №1 Ашли Барти, Елина Свитолина и Кики Бертенс.



