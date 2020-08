Европейски футбол Селтик с неочаквана грешка, Рейнджърс с аванс 09 август 2020 | 20:35 - Обновена Прочетена 201 0



Райън Кристи откри резултата в полза на Селтик още в 11-ата минута след удар от пряк свободен удар. Крис Бърк изравни от дузпа в 24-ата минута, след като Жулиен събори Кабамба в наказателното поле. Отборът на Нийл Ленън владееше топката в големи периоди, а Кили бе опасен на контраатаки, но головите положения бяха рядкост през второто полувреме.



FULL TIME: Kilmarnock 1-1 Celtic



Neil Lennon's side are forced to settle for a point at Rugby Park!



Post-match reaction on Sky Sports Football

Follow live updates: https://t.co/Pxaq853QR2 — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) August 9, 2020

Рейнджърс нямаше такива проблеми и спечели с 3:0 домакинството си на Сейнт Мирън. Афредо Морелос се разписа за първи път от февруари. Колумбиецът вкара два гола през второто полувреме. Отборът на Стивън Джерард поведе след автогол на Макарти в 23-ата минута.



Голмайсторът на Рейнджърс от миналия сезон Морелос прекъсна головата си суша, причина за която според мениджъра на тима са спекулациите относно бъдещето му. Към 24-годишния нападател има интерес от редица европейски отбори.



A double for @morelos2106 pic.twitter.com/YCYJn9FAay — Rangers Football Club (@RangersFC) August 9, 2020

