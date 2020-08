Тенис Анди Мъри вече няма нужда от "уайлд кард" за US Open 09 август 2020 | 17:45 - Обновена Прочетена 79 0



Andy Murray moves into US Open main draw after Popyrin withdraws. #USOpen pic.twitter.com/kvSEHQ0xrp — Erik Gudris (@ATNtennis) August 9, 2020 Откритото първенство на САЩ започва на 31 август, но заради строгите мерки и неяснотата, предизвикани от пандемията от коронавирус, е много вероятно да последват още оттегляния на играчи. Някои от големите звезди при мъжете вече обявиха, че пропускат турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Най-големите отсъстващи към момента са миналогодишният шампион Рафаел Надал и победителят от 2016 Стан Вавринка. За Роджър Федерер пък вече се знаеше, че няма да играе до края на сезона заради травма в коляното. Бившият №1 в света Анди Мъри влезе директно в основната схема на US Open. Това стана възможно след отказа от участие на австралиеца Алексей Попирин. Първоначално шампионът от 2012 година бе първа резерва и затова получи "уайлд кард" от организаторите. Сега обаче 33-годишният шотландец се придвижва с едно място напред и няма да има нужда от специалната покана, която пък ще бъде пренасочена към американеца Мичъл Крюгър.Откритото първенство на САЩ започва на 31 август, но заради строгите мерки и неяснотата, предизвикани от пандемията от коронавирус, е много вероятно да последват още оттегляния на играчи. Някои от големите звезди при мъжете вече обявиха, че пропускат турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Най-големите отсъстващи към момента са миналогодишният шампион Рафаел Надал и победителят от 2016 Стан Вавринка. За Роджър Федерер пък вече се знаеше, че няма да играе до края на сезона заради травма в коляното. 0



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

