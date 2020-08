НБА Филаделфия може да загуби звездата си до края на сезона 09 август 2020 | 15:34 Прочетена 199 0



Ben Simmons heads to the locker room after an apparent leg injury pic.twitter.com/hDZDycMszl — Bleacher Report (@BleacherReport) August 5, 2020 Има голяма вероятност Симънс да пропусне остатъка от настоящия сезон, което ще е много голям удар по амбициите на старши треньора Брет Браун и компания. През февруари 208-сантиметровото гард-крило отново получи проблеми, като този път те бяха в областта на гърба. През настоящия сезон звездата на Сиксърс записва средно по 16.4 точки, 7.8 борби и 8.0 асистенции. Simmons will leave the NBA's Bubble for the procedure, and a timetable on a return is forthcoming. https://t.co/Vn7PsL3hZr — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 8, 2020 Проблемите за Бен Симънс и Филаделфия продължават. Австралийският плеймейкър на Сиксърс ще напусне "балона" в "Дисни Уърлд", за да претърпи операция в лявото коляно. 24-годишният баскетболист е разместил капачката си в мача на Фили срещу Вашингтон в сряда вечерта.Има голяма вероятност Симънс да пропусне остатъка от настоящия сезон, което ще е много голям удар по амбициите на старши треньора Брет Браун и компания. През февруари 208-сантиметровото гард-крило отново получи проблеми, като този път те бяха в областта на гърба. През настоящия сезон звездата на Сиксърс записва средно по 16.4 точки, 7.8 борби и 8.0 асистенции. 0



