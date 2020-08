Джонатан Рей спечели и суперпол надпреварата на "Портимао"

Джонатан Рей (Kawasaki) не остави шанс на своите конкуренти и в суперпол надпреварата от третия състезателен уикенд за 2020 година в Световния супербайк шампионат (WSBK), който се провежда на португалската писта „Портимао“.

This is MY TERRITORY@jonathanrea wins Tissot Superpole Race and completes his first double of 2020 season!@KRT_WorldSBK #PRTWorldSBK pic.twitter.com/d2OlnCxwd9