Контакт между съотборници подари победата на Юки Цунода във Формула 2 на "Силвърстоун"

Инцидент между съотборниците в Prema, Роберт Шварцман и Мик Шумахер три обиколки преди финала подари победата на Юки Цунода (Carlin) в спринтовото състезание от втория пореден състезателен уикенд на „Силвърстоун“ във Формула 2. LAP 19/21



SCHUMACHER AND SHWARTZMAN COLLIDE!



SHWARTZMAN LOSES HIS FRONT WING!!



TSUNODA LEADS!!!#F170 #F2 pic.twitter.com/nm1NQwU2hW — Formula 2 (@FIA_F2) August 9, 2020 Шварцман водеше през цялата надпревара, но не се справи добре си износването на гумите, което позволи на Шумахер и Цунода да окажат преса върху руснака в заключителната фаза на състезанието. Германецът изпревари своя съотборник в първата DRS зона на британското трасе, но затвори твърде рано състезателната линия на влизането в шестия завой, което доведе до контакт между двамата представители на академията за млади пилоти на Ферари. При него предното крило на Шварцман се отчупи, което в крайна сметка смъкна руснака до 12-та позиция на финала. Шумахер от своя страна се измъкна почти невредим, като единствено загуби позиция от Цунода. SCH : "Tell Robert, if I did a mistake, I'm really really sorry, I take the blame. I'm so terribly sorry"#F170 #F2 pic.twitter.com/AA0bpQA7UQ — Formula 2 (@FIA_F2) August 9, 2020 Трети на подиумът отново както и във вчерашното основно състезание остана младият пилот на Уилямс Джак Айткен (Campos), който си гарантира подиума благодарение на проблемите на Шварцман. LAP 16/21



Lundgaard's front-left lets go! He drops to the back #F170 #F2 pic.twitter.com/BInmXg2NVx — Formula 2 (@FIA_F2) August 9, 2020 Най-големият печеливш от инцидента между двамата пилоти на Prema бе вчерашният победител Калъм Илот (UNI-Virtuosi), който увеличи своята преднина на върха в генералното класиране, като с актив от 106 точки той води с 19 пред Кристиан Лунгард (ART), който също не взе точки днес след спукване на неговата предна лява гума. Трети продължава да е Шварцман, който е на само две точки зад Лунгард. Следващият кръг от Формула 2 е след седмица на испанската писта „Каталуния“. Основното състезание в Испания е с начален час 17:45 българско време в съботния ден.

