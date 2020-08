НБА Дончич заяви, че не заслужава MIP наградата и посочи кой трябва да го замести 09 август 2020 | 12:52 Прочетена 256 0



The three finalists for #KiaMIP... @Bam1of1, @luka7doncic and @B_Ingram13! pic.twitter.com/IytIoDjn00 — NBA (@NBA) August 8, 2020 Плеймейкърът на Далас Маверикс Лука Дончич отказа да приеме факта, че името му попада сред тримата финалисти за наградата "Най-прогресиращ играч". Както стана известно вчера, юношата на Реал Мадрид ще спори с Брандън Инграм и Бам Адебайо за индивидуалния приз. Словенецът сподели след магическото си представяне срещу Милуоки, че не заслужава да бъде там, а мястото му трябва да бъде заето от гарда на Шарлът Хорнетс Девонте' Греъм. "Кой прави тези класации? Извадете ме от този списък и сложете Девонте' Греъм вместо мен. Не заслужавам да съм там", коментира Дончич. Luka to me on MIP voting: “Who votes in this?”



Me: “Well, 100 of us, including me.”@luka7doncic: “Take me off the list and put @Devonte4Graham on there. I don’t deserve to be on there.” — Brad Townsend (@townbrad) August 9, 2020

Липсата на Греъм сред тримата финалисти наистина е изненадваща. През сезон 18/19 25-годишният плеймейкър на "стършелите" регистрираше едва 4.7 точки и 2.6 асистенции за 14 минути на паркета, а през вече изминалата кампания за Шарлът той значително покачи показателите си - 18.2 точки и 7.5 асистенции.



