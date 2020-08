НБА Дончич съсипа Милуоки със 17-ия си "трипъл-дабъл" в нова рекордна вечер (видео) 09 август 2020 | 10:56 - Обновена Прочетена 907 0



19-те асистенции на Дончич са връх в кариерата му, а също така изравниха рекорда за настоящия сезон на ЛеБрон Джеймс, който записа 19 завършващи подавания срещу Орландо Меджик през януари. Освен това, откакто НБА и АБА се обединиха, само двама играчи са регистрирали "трипъл-дабъл" с поне 30 точки и 19 асистенции - Меджик Джонсън и вече Лука Дончич.



Въпреки че нямаха кадрови проблеми, Янис и компания трябваше да се справят с двуцифрен дефицит още в първата четвърт. Маверикс поведоха с 31:20, но в края на периода Адетокумбо и Ерик Бледсоу стопиха разликата на само три точки при 35:32. В началото на втория период Дончич и Маверикс отново се отскубнаха на 11 точки преднина - 50:39, но в последните 8 минути Милуоки показа шампионския си потенциал и освен че съкрати разликата, обърна резултата за 62:71.



We’re running out of adjectives to describe Luka pic.twitter.com/wFbWcvIeuR — NBA TV (@NBATV) August 9, 2020 След почивката Бъкс продължаваха да поддържат аванса си, но в самия край на третата част серия от 6:0 в полза на Маверикс върна аванса в техните ръце при 93:91. В последната част Милуоки имаше всички предпоставки да спечели мача - "елените" поведоха със 112:119 при оставащи 2:28 минути на часовника, но допуснаха изравняване след тройка на Дориан Фини-Смит и успешни наказателни на Кристапс Порзингис и Дончич.



36 points, 14 rebounds and a career-high 19 assists for Luka Doni tonight.



Doni’s 19 assists also ties the most in a single game in the 2019-20 @NBA season (LeBron James, 19 vs. ORL, 1/15/20).



Just another night for the sophomore Most Improved Player candidate. pic.twitter.com/r0SLh5CF7q — Mavs PR (@MavsPR) August 9, 2020 Продължението започна с 9 безответни точки за Маверикс, а Порзингис и Дончич осуетиха опитите на Янис и съотборниците му за обрат - 136:132.



LUKA IS DOING THIS IN THE CLUTCH pic.twitter.com/uA5rCpjvKP — Dallas Mavericks (@dallasmavs) August 9, 2020 Освен Дончич, Дориан Фини-Смит направи може би най-силния мач в кариерата си с 27 точки, 11 борби и 5 асистенции, Кристапс Порзингис наниза 26 точки и взе 11 борби, Макси Клебер добави 15 точки от пейката, а с 10 пункта се включи Трей Бърк.



